Pepe Cibrián rompió el silencio tras la preocupante internación y reveló cómo se encuentra:

Pepe Cibrián rompió el silencio tras la preocupante internación y reveló cómo se encuentra

Además, agregó: "Vine por la posibilidad de una neumonía que afortunadamente no fue, pero sí una bronquitis muy fuerte, entonces prefiero quedarme para ponerme a tono y poder empezar a ensayar Drácula muy pronto... Gracias e infinitas gracias, me sanan, me cuidan y me protegen, los quiero mucho".