El curioso video Mariano Martínez que despertó una ola de suspiros y fuertes comentarios: "Siempre se desea..."

Sin dudas, las figuras del espectáculo crean momentos que producen risas y llantos, algunas se aman y otras, mejor ni mencionarlas. En este caso, quien volvió a resurgir luego de un tiempo desaparecido es Mariano Martínez, el actor de las redes sociales.

El hombre, que cuenta con 250mil seguidores en TikTok, publicó un video que rascó el millón de visualizaciones. ¿El motivo? Sus sentimientos a la hora de hacer ejercicio. El actor y modelo levantó suspiros luego de mostrarse sin ropa, haciendo bíceps con mancuernas en el interior de su hogar.

Por supuesto, el video recolectó más de 25mil me gustas, y varios comentarios que no dudaron en expresarse ante la grabación del hombre de 46 años. "Se mantiene en buen estado Emilio Disi", "Es una mezcla de Emilio Disi, Julián Waich y el Teto Medina", "El nuevo Osvaldo Laport".

Entre los comentarios, las seguidoras no se hicieron faltar y lanzaron picantes indirectas, aunque el actor no logró captarlas: "Invitame a entrenar", expresó una seguidor, acompañando el mensaje con un emoji sacando la lengua, pero Martínez respondió: "Dale, pero después no digas que no te avisé. ¡Acá se entrena en serio!.

El posteo retro de Mariano Martínez junto a Nicolás Cabré

"¿Se acuerdan de esto?, miren lo que encontré. La tapa de Rolling (Stone), los camarines, la locura en la calle. Pasaron más de 20 años, pero el fuego sigue intacto. Que época, que energía, que divertido todo. La pucha, la pucha, la pucha"; exrpesó Mariano Martínez en sus redes sociales, mientras corre el carrusel de imágenes vintage.

Una de las imágenes que trajo nostalgia a algunos. Créditos: TikTok / @mano_martinez

Otra de las imágenes que trajo nostalgia a algunos. Créditos: TikTok / @mano_martinez

En las fotografías se observa al actor junto a Nicolás Cabré, con quien ha compartido actuaciones y recorrido. El posteo recibió halagos y cariño, recalcando que, aunque pase el tiempo, seguirán siendo sus galanes.