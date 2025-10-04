Trump valoró el freno temporal de Israel a los bombardeos y presionó a Hamas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , valoró que el Gobierno de Israel suspendiera sus operaciones ofensivas en la Franja de Gaza contra Hamas . La decisión, confirmada este sábado por medios israelíes, se produjo tras la exigencia directa del mandatario estadounidense de cesar los bombardeos.

Cabe recordar que en las últimas horas Hamás respondió de manera favorable —aunque parcial— a su plan de 20 puntos.

El movimiento abre la posibilidad de un acuerdo que incluya la liberación de los 48 rehenes israelíes retenidos en Gaza, la excarcelación de prisioneros palestinos, una tregua temporal y la puesta en marcha de un esquema de reconstrucción bajo supervisión internacional.

Trump, a través de un posteo en la plataforma digital Truth Social, celebró la pausa militar pero fue categórico en su advertencia: “Aprecio que Israel haya detenido temporalmente el bombardeo para dar la liberación de los rehenes y el Acuerdo de Paz una oportunidad de completarse. Hamás debe moverse rápidamente, o de lo contrario todas las apuestas estarán fuera. No toleraré el retraso”, subrayó.

Y reforzó el mensaje: “Hagamos esto, RÁPIDO. ¡Todos serán tratados de manera justa!”, en una clara señal de presión hacia la organización palestina.

G2bRZjJWIAAhlms El posteo de Donald Trump valorando el cese de bombardeos de Israel en el conflicto bélico con Hamas.

Negociaciones en marcha

Según trascendió, Israel enviará un equipo negociador para concretar la primera fase del plan de Trump, que contempla la devolución inmediata de rehenes y un alto el fuego supervisado. No se precisó si las conversaciones tendrán lugar en Doha, Qatar, como en rondas anteriores.

El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, lideró una evaluación especial de la situación junto a altos oficiales, en la que instruyó avanzar en los preparativos para implementar la propuesta.

En paralelo, la Oficina del Primer Ministro israelí aseguró que se trabaja en plena coordinación con el equipo de Trump: “Seguiremos cooperando para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, consistentes con la visión del presidente Trump”.

El rol de Hamás

Hamás, por su parte, anunció que acepta en principio liberar a todos los rehenes en el marco del intercambio planteado y manifestó disposición para negociar los detalles de implementación. Además, el grupo aseguró estar dispuesto a transferir la administración de Gaza a un gobierno de tecnócratas independientes respaldados por países árabes e islámicos.

La dirigencia palestina también expresó su apoyo a los esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto y abrir un futuro para Gaza bajo el derecho internacional.

Analistas internacionales señalan que la suspensión de los ataques por parte de Israel representa la primera señal concreta de un cambio de rumbo en la ofensiva militar, aunque advierten que la viabilidad del acuerdo dependerá de la rapidez con la que se concrete el canje de rehenes y la liberación de prisioneros.

Las próximas horas serán determinantes. Si se logra implementar la primera fase del plan, podría abrirse una vía hacia un alto el fuego más duradero y la futura administración internacional de Gaza. De lo contrario, la suspensión militar podría convertirse en un paréntesis breve antes de una nueva escalada.