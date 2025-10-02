El Papa, durísimo con Trump: "Estar en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte no es muy provida"

A su vez, el papa se refirió a las medidas tomadas por Trump con respecto a los inmigrantes en los Estados Unidos.

El papa León XIV habló duramente sobre las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, cuestionando si una persona que está en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte puede considerarse como "provida".

Qué dijo el Papa León XIV sobre las políticas de Trump “Alguien que dice que está en contra del aborto, pero que está de acuerdo con la pena de muerte, con el trato inhumano que reciben los inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es ser provida”, disparó el sumo pontífice desde las afueras de la residencia de verano papal en Castel Gandolfo, en las cercanías de Roma, cuando fue consultado por un periodista estadounidense sobre las medidas implementadas en el país que conduce Trump.

El saludo del papa León XIV en el Ángelus dominical El papa León XIV es el primer sumo pontífice de los Estados Unidos.

No obstante, la respuesta de la Casa Blanca no tardó en venir, y la portavoz Abigail Jackson afirmó que una de las promesas por las que fue elegido Donald Trump fueron las deportaciones masivas, tópico que generó una enorme división política entre los estadounidenses.

“Está cumpliendo su promesa al pueblo estadounidense”, declaró Jackson.