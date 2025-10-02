"Envolví al bebé como un burrito: las declaraciones de la porrista que escondió a su bebé muerto en el placard
En medio del juicio de la porrista y reina de belleza que escondió a su bebé muerto se conocieron las escalofriantes declaraciones que dio.
Un caso estremecedor se vivió en Estados Unidos, donde una porrista y reina de belleza de Kentucky fue detenida después de que la Policía descubriera que había dado a luz y escondido el cuerpo del bebé recién nacido, muerto en un placard. Ahora se conocieron nuevos detalles del caso y declaraciones Laken Snelling.
Todo sucedió el 27 de agosto de este año, en una habitación del campus de la Universidad de Kentucky. Allí, la joven de 21 años tuvo un bebé alrededor de las 4 de la mañana, sin ningún tipo de asistencia. Luego del hecho, Snelling habría perdido el conocimiento y se quedó dormida sobre el bebé, mientras sus compañeros de habitación afirmaron haber escuchado un fuerte ruido.
Según explicó después, el bebé se habría caído al piso y, tras un tiempo, ella se habría quedado dormida sobre el pequeño. Al despertar, descubrió que “el bebé se estaba poniendo azul y morado”. De acuerdo con los documentos judiciales, “envolvió al bebé como un burrito y se acostó a su lado” porque “le daba un poco de consuelo en ese momento”.
Cómo descubrieron el cuerpo del bebé
Luego de volver a dormirse junto al bebé, Snelling se levantó porque tenía que asistir a una clase, a la cual nunca llegó. En cambio, salió en su auto y pasó por un McDonald’s porque “se sentía mal”. Mientras tanto, sus compañeros, que habían escuchado el golpe durante la madrugada, entraron a la habitación y encontraron “una toalla con sangre en el suelo y una bolsa de plástico que contenía evidencia del parto”, según la declaración jurada. Luego hallaron al bebé dentro del placard y llamaron a las autoridades.
Por otro lado, la joven tenía previsto ir a la clínica del campus, pero tampoco se presentó. Al regresar a su habitación, descubrió que la Policía y sus compañeros ya habían encontrado al bebé.
Cómo sigue el caso
Tras su detención, Snelling declaró a la Policía que el bebé se cayó al suelo después del parto, pero que no creía que “respirara o estuviera vivo”. Ahora, tras ser liberada bajo fianza y sin arresto domiciliario, enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un infante.
Actualmente se esperan los resultados complementarios de la autopsia para esclarecer el hecho, ya que el informe preliminar no pudo determinar la causa de muerte del bebé.