"Envolví al bebé como un burrito: las declaraciones de la porrista que escondió a su bebé muerto en el placard

En medio del juicio de la porrista y reina de belleza que escondió a su bebé muerto se conocieron las escalofriantes declaraciones que dio.

Un caso estremecedor se vivió en Estados Unidos, donde una porrista y reina de belleza de Kentucky fue detenida después de que la Policía descubriera que había dado a luz y escondido el cuerpo del bebé recién nacido, muerto en un placard. Ahora se conocieron nuevos detalles del caso y declaraciones Laken Snelling.

Todo sucedió el 27 de agosto de este año, en una habitación del campus de la Universidad de Kentucky. Allí, la joven de 21 años tuvo un bebé alrededor de las 4 de la mañana, sin ningún tipo de asistencia. Luego del hecho, Snelling habría perdido el conocimiento y se quedó dormida sobre el bebé, mientras sus compañeros de habitación afirmaron haber escuchado un fuerte ruido.

Según explicó después, el bebé se habría caído al piso y, tras un tiempo, ella se habría quedado dormida sobre el pequeño. Al despertar, descubrió que “el bebé se estaba poniendo azul y morado”. De acuerdo con los documentos judiciales, “envolvió al bebé como un burrito y se acostó a su lado” porque “le daba un poco de consuelo en ese momento”.

Cómo descubrieron el cuerpo del bebé Luego de volver a dormirse junto al bebé, Snelling se levantó porque tenía que asistir a una clase, a la cual nunca llegó. En cambio, salió en su auto y pasó por un McDonald’s porque “se sentía mal”. Mientras tanto, sus compañeros, que habían escuchado el golpe durante la madrugada, entraron a la habitación y encontraron “una toalla con sangre en el suelo y una bolsa de plástico que contenía evidencia del parto”, según la declaración jurada. Luego hallaron al bebé dentro del placard y llamaron a las autoridades.

Laken Snelling (1) La joven se encuentra libre, esperando una resolución sobre el caso.