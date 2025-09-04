Los escalofriantes detalles de la reina de belleza acusada de ocultar a su bebé muerto en un placard

La ciudad de Lexington, perteneciente al estado de Kentucky en los Estados Unidos , se vio sacudida tras la detención de Laken Snelling , una joven de 21 años, porrista de la Universidad de Kentucky y reina de belleza local, acusada de ocultar el cuerpo de su bebé recién nacido en su vivienda.

El caso tomó mayor repercusión luego de que ex compañeros de secundaria la definieran como una “acosadora serial”.

El miércoles pasado, la policía acudió a su domicilio ubicado fuera del campus universitario luego de un llamado al 911 que advertía sobre un bebé “que no respondía”. En el lugar encontraron el cuerpo envuelto en una toalla, dentro de una bolsa de basura y guardado en un placard.

Snelling fue arrestada el domingo y recuperó la libertad el martes, tras pagar una fianza de 100.000 dólares. Cumplirá arresto domiciliario en la casa de sus padres, aunque sin tobillera electrónica.

Laken Snelling, la reina de belleza que habría dejado a su bebé muerto en un placard en su casa.

Los testimonios y antecedentes que complican a la reina de belleza

Tras conocerse el caso, excompañeros de secundaria señalaron a Snelling como una persona con conductas hostiles hacia otros estudiantes. Una de ellas, Sydney Kite, aseguró que la joven había intentado atropellar a una amiga con su vehículo, lo que derivó en un cambio de escuela.

“Si no tenías dinero o popularidad, no estabas en su círculo. Siempre obsesionada con ser delgada, con la ropa ajustada y con llamar la atención”, sentenció Kite.

En redes sociales, otros usuarios también la acusaron de hostigar a compañeros y a hijos de conocidos, mientras que se describió su preocupación constante por la imagen y la popularidad.

La investigación en curso

La policía fue alertada por un llamado al 911 sobre un bebé que “no respondía”. Al llegar al domicilio, los oficiales hallaron el cuerpo envuelto en una toalla y dentro de una bolsa de basura negra, escondida en un placard. Los nuevos detalles escalofriantes de la investigación revelarían que Snelling habría admitido haber dado a luz y luego intentó eliminar cualquier rastro, incluyendo los artículos de limpieza utilizados.

image

El médico forense del condado de Fayette, Gary Ginn, informó que la autopsia preliminar no permitió establecer la causa de muerte del recién nacido. En paralelo, la investigación continúa a cargo de la fiscalía local.

Por el momento, Snelling enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un infante. En su primera audiencia se declaró inocente y aceptó las condiciones de su detención domiciliaria. Su próxima comparecencia judicial será el 26 de septiembre.

Quién es Laken Snelling

Snelling formó parte del equipo de “stunt” de la Universidad de Kentucky durante tres temporadas. También participaba en grupos de niñeras en redes sociales y compartía contenido en TikTok, donde recientemente publicó un video con un emoji de madre y bebé acompañado de un anillo de bodas y dinero.

La universidad confirmó su paso por el equipo de porristas, aunque evitó comentarios adicionales y remitió cualquier consulta a la policía.