Marco Rubio en Quito: "Nicolás Maduro no es un líder legítimo, es un narcoterrorista"

El secretario de Estado de Estados Unidos apuntó contra el presidente de Venezuela en el marco fuerte presencia de buques y el ataque en el mar Caribe.

Marco Rubio habló también de la fuerte presencia de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante su visita a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó varias declaraciones respecto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estas expresiones se dieron tras el ataque del ejército estadounidense a un barco que transportaba drogas en el mar Caribe.

Rubio se encontraba en Quito para reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y con el presidente Daniel Noboa. En sus comentarios, el secretario afirmó: "No es ni líder legítimo, ni jefe de Estado", en referencia a que un juez en Nueva York lo incriminó en delitos de narcotráfico y terrorismo.

"Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista narco, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York”, sostuvo. Y agregó: "No es un gobierno, ni un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional".

Qué dijo sobre el ataque al barco en Venezuela Además, durante estas declaraciones se refirió a la fuerte presencia de buques estadounidenses en aguas caribeñas, donde hace algunos días atacaron un barco que transportaba drogas.

El funcionario comentó que esa presencia responde a la posibilidad de "librar una guerra contra estos grupos", según explicó. Y añadió: "No vamos sólo a perseguir a los narcotraficantes con lanchas rápidas... El presidente ha dicho que quiere hacer la guerra a estos grupos”.