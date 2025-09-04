Cuál es la principal hipótesis que provocó el accidente del elevador en Lisboa

Un día después de la tragedia en el Elevador de la Gloria, en Lisboa , los investigadores trabajan sobre la principal hipótesis : los peritos determinaron que la rotura del cable de seguridad que unía los dos vagones del funicular habría desencadenado el desastre.

El vehículo descarriló mientras descendía por la empinada pendiente de 265 metros, se salió de la vía en una curva y terminó impactando contra un edificio. Según detallaron los peritos, al quebrarse el cable, el vagón perdió el freno y no pudo ser controlado.

Desde un primer momento se barajaron dos posibles causas: un fallo en el sistema de frenado o la ruptura del cable de arrastre. Tras las pericias iniciales, esta segunda alternativa cobra cada vez más fuerza.

La justicia portuguesa abrió una investigación formal a partir del siniestro y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, solicitó una auditoría a la empresa operadora Carris. “La ciudad necesita respuestas. Soy el principal interesado en garantizar que se investigue todo”, expresó.

El balance hasta el momento es estremecedor: 16 víctimas fatales y 23 heridos (incluido un niño de apenas 3 años). De ellos, cinco están en estado crítico. La tragedia sacudió a Portugal y reavivó el debate sobre el estado de seguridad de los históricos funiculares que recorren las calles de Lisboa.

Las autoridades portuguesas confirmaron que las víctimas pertenecen a hasta 14 nacionalidades. Entre los fallecidos ya identificados se encuentran cinco portugueses, dos surcoreanos y un suizo, además del guardafrenos del funicular. También se presume con alto grado de certeza la identidad de un alemán, dos canadienses, un ucraniano y un ciudadano estadounidense.

Entre los heridos graves figuran portugueses, un alemán, un suizo, un caboverdiano y una mujer alemana cuyo esposo murió en el accidente, mientras que su hijo de tres años resultó lesionado. En el grupo de heridos leves se registraron israelíes, brasileños, italianos, franceses, españoles, marroquíes y otros europeos.

El presidente de la Policía Judicial, Luís Neves, indicó que aún restan tres cuerpos por identificar, aunque esperan avanzar rápidamente. En paralelo, el Instituto de Medicina Legal ya completó las autopsias.

Misa por las víctimas

La justicia abrió una investigación y el alcalde Carlos Moedas pidió una auditoría a la empresa operadora, Carris, que a su vez inició un proceso interno con consultores externos. Según trascendió, el contrato de mantenimiento con la firma encargada había finalizado a fines de agosto, pero se prorrogó de manera directa.

En homenaje a las víctimas, este jueves se celebró una misa en la iglesia de São Domingos, con la presencia del presidente Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro Luís Montenegro. Allí, el patriarca de Lisboa, Rui Valério, reflexionó: “La máquina nos traicionó a todos, no solo a quienes subieron a ese ascensor”.