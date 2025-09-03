Los audios de Spagnuolo hacen tambalear un acuerdo clave entre Argentina y Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió frenar de manera temporal el acuerdo de exención de visas que había sido anunciado semanas atrás en Buenos Aires.

La suspensión se conoció en paralelo al viaje de una delegación de funcionarios argentinos a Washington, que tenía previsto cerrar los detalles del entendimiento.

Según trascendió, la decisión estaría vinculada al escándalo por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Marco Rubio fue quien habría tomado la decisión de dar marcha atrás con la medida.

Javier Milei recibió a Marco Rubio, el senador estadounidense que suena para ser candidato a vicepresidente de Donald Trump Foto: Twitter Oficial Oficina del Presidente

De acuerdo con una publicación de Axios —medio estadounidense creado en 2016 por experiodistas de Politico y especializado en la cobertura política de Washington—, el secretario de Estado, Marco Rubio , habría optado por suspender una segunda reunión que estaba prevista para esta semana en la capital norteamericana.

Paralelo a eso, la delegación argentina que se encontraba en viaje a la capital de Estados Unidos y era encabezada por Juan Pazo (titular de ARCA), tomó conocimiento de la cancelación mientras iba en vuelo.

Luego de permanecer dos días en Miami, según consignó Infobae, los funcionarios regresaron a Buenos Aires con las manos vacías y valijas llenas de incertidumbre.

Según el portal, la decisión de Marco Rubio estaría vinculada a la inquietud que generó en el gobierno de Donald Trump el escándalo de presunta corrupción que golpea a Javier Milei, a partir de los audios filtrados que se atribuyen al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.