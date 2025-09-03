"No salgo ni a la vereda", el desgarrador relato de la joven argentina tras la liberación de su ex

En las últimas horas, Salvador Zubirán Rabay, el hombre que estaba detenido desde fines de mayo acusado de haber secuestrado y abusado de su exesposa argentina , identificada como Priscila Sand, en México durante dos años, fue liberado.

Según trascendió, fue el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, integrante de la Séptima Sala Penal de la Ciudad de México, quien firmó su liberación a pesar de las acusaciones de violencia familiar y violación en su contra .

En diálogo con Telenoche, la joven de 27 años dio detalles del calvario que está viviendo. Cabe destacar que Sand se encuentra escondida en México, ya que no puede volver a la Argentina. Esto se debe a que su ex la denunció por sustracción de menores, por lo que podrían detenerla si vuelve al país.

“Desde el viernes que me enteré de que lo liberaron, que no salgo ni al kiosco. Solo quiero estar segura con mi familia, tengo mucho miedo”, expresó Sand. Y señaló: “Cuando me enteré, entré en una desesperación”.

Por otro lado, comentó cómo vive el día a día. “Tengo una persona que me está ayudando y que me trae mercadería, porque yo no salgo ni a la vereda”, indicó la joven.

“Para mí él es capaz de quitarme la vida a mí y sacarme al bebé, o de llevárselo para que yo viva con el sufrimiento de no saber donde está”, sentenció Sand sobre Zubirán Rabay. Por último, a través de sus redes sociales, la joven responsabilizó al magistrado Casillas por cualquier daño que pudiera sufrir ella o su entorno.

Mirá el video que compartío Priscila a través de sus redes