Se supo quién es el autor del atentado en Manchester que dejó dos muertes y tres heridos graves
Luego del atentado en una sinagoga en la ciudad de Manchester las autoridades británicas habrían identificado al autor del ataque. Además, hay tres detenidos.
Luego del ataque terrorista de este jueves en Manchester, donde un hombre arrolló a varias personas, apuñaló a otras y después quiso ingresar a una sinagoga en pleno Yom Kipur, las autoridades británicas pudieron identificar al atacante como Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de ascendencia siria.
Este hombre falleció minutos después del ataque, luego de ser abatido por los agentes de la Policía. “Aunque aún no se ha realizado la identificación formal, creemos que el responsable de los atentados de hoy es Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria”, afirmaron.
Además, ahora se identificó a un tercer detenido. Por lo tanto, dos hombres de 30 años y una mujer de aproximadamente 60 años se encuentran bajo custodia policial. Los tres fueron detenidos por “comisión, preparación e instigación” de actos terroristas.
La investigación y el estado de los heridos en el ataque
A su vez, los investigadores continúan con las investigaciones correspondientes para intentar determinar qué fue lo que motivó este ataque, en el que dos personas fallecieron y otras tres se encuentran en grave estado. También pudieron confirmar que el hombre identificado no estaba dentro del programa británico de prevención antiterrorista.
La Policía local confirmó que las dos víctimas fatales pertenecían a la comunidad judía. Según explicaron: “Uno sufrió una herida de arma blanca, otro fue atropellado por el vehículo involucrado en el ataque y el tercer hombre se presentó más tarde en el hospital con una lesión que pudo haber sido sufrida cuando los oficiales detuvieron al atacante”, en relación a las tres personas en grave estado.