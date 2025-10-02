Se supo quién es el autor del atentado en Manchester que dejó dos muertes y tres heridos graves

Luego del atentado en una sinagoga en la ciudad de Manchester las autoridades británicas habrían identificado al autor del ataque. Además, hay tres detenidos.

Este hombre falleció minutos después del ataque, luego de ser abatido por los agentes de la Policía. “Aunque aún no se ha realizado la identificación formal, creemos que el responsable de los atentados de hoy es Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria”, afirmaron.

Además, ahora se identificó a un tercer detenido. Por lo tanto, dos hombres de 30 años y una mujer de aproximadamente 60 años se encuentran bajo custodia policial. Los tres fueron detenidos por “comisión, preparación e instigación” de actos terroristas.

La investigación y el estado de los heridos en el ataque A su vez, los investigadores continúan con las investigaciones correspondientes para intentar determinar qué fue lo que motivó este ataque, en el que dos personas fallecieron y otras tres se encuentran en grave estado. También pudieron confirmar que el hombre identificado no estaba dentro del programa británico de prevención antiterrorista.