Reino Unido: dos muertos y heridos por un ataque a judíos en una sinagoga de Manchester

En Reino Unido, hay al menos dos muertos y tres heridos por un ataque a judíos en una sinagoga de las afueras de Manchester.

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Manchester, en Reino Unido, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado sobre un presunto atacante.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30 (hora local). Los servicios de emergencia han atendido a cuatro judíos asistentes, de las cuales al menos una presenta heridas por arma blanca.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha confesado "consternado" por el ataque, incidiendo en que el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace "aún más horrible".

Así fue abatido el atacante Ataque sinagoga

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha asegurado a la BBC que el ataque está ya contenido y que "el peligro inminente parece haber pasado", aunque al igual que la Policía ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.