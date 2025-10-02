Atentado en Manchester: así fue el momento en que abatieron al terrorista

Un video publicado en redes sociales muestra los momentos posteriores al ataque ocurrido frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park.

En las imágenes difundidas en la red social X se observa a dos agentes de policía rodeando al presunto atacante, herido en el suelo junto a la entrada del templo. Con evidente tensión y armas en mano, los oficiales pidieron a los presentes que se retiraran inmediatamente: "Atrás, atrás", gritaban una y otra vez, ante el temor de que el sospechoso llevara explosivos.

Los testigos gritaron que el hombre portaba "muchas pelotas de golf en su chaqueta", lo que generó pánico por la posibilidad de que se tratara de una bomba. Sin embargo, hasta el momento la Policía del Gran Mánchester no ha confirmado la presencia de artefactos explosivos.

Cómo comenzó el atentado en Mánchester De acuerdo con la cronología oficial, el primer aviso al número de emergencias se registró a las 9.31 hora local, alertando sobre un atropello y una agresión con arma blanca. Un minuto después, las autoridades declararon un “suceso grave” y abrieron fuego contra el atacante.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste llegó al lugar a las 9.41 horas, desplegando refuerzos médicos para atender a las víctimas, algunas de ellas con heridas provocadas tanto por embestida como por arma blanca.