Dos aviones chocaron en el aeropuerto de Nueva York: hay una persona hospitalizada

Un ala impactó contra otro fuselaje mientras ambos aviones se desplazaban en tierra. Una persona resultó herida y fue hospitalizada.

Dos aviones regionales de Delta Air Lines colisionaron el miércoles por la noche mientras se desplazaban por la pista de rodaje del aeropuerto LaGuardia, en la ciudad de Nueva York. Por el impacto, una persona resultó herida.

La colisión ocurrió cuando una de las aeronaves, que se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia, golpeó con su ala el fuselaje de otro avión que acababa de aterrizar procedente de Charlotte, Carolina del Norte. El hecho fue confirmado por Delta en un comunicado emitido posteriormente.

Como resultado del impacto, un auxiliar de vuelo sufrió una lesión considerada menor. Según detalló la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, esta persona fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. No se registraron heridos entre los pasajeros de ninguno de los vuelos involucrados.

Mirá el video de cómo fue el choque entre los aviones Así fue el choque de aviones en Nueva York

Delta Air Lines señaló que la seguridad de sus pasajeros y su personal es prioritaria y aseguró que trabajará con todas las autoridades competentes para investigar las causas del accidente. “Nos disculpamos con nuestros clientes por esta experiencia”, indicó la compañía en el mismo comunicado.