Filipinas: hay hasta ahora unos 70 muertos por el terremoto de magnitud 6,9

Las autoridades de Filipinas han elevado este miércoles 69 la cifra de muertos a consecuencia del terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter que sacudió el martes por la noche la región de Bisayas Centrales, en el centro del país.

La Oficina de Defensa Civil (OCD) de Filipinas ha indicado que la gran mayoría de los muertos han sido registradas en el norte de la provincia y ha explicado que los hospitales se encuentran sobrepasados ante el gran número de heridos que necesitan asistencia médica, especialmente en la isla de Cebú, la más afectada.

En total, 30 personas han fallecido en la ciudad de Bogo, otras 22 en San Remegio, 10 en Medellín, cinco en Tobogon, y una en Sugod y Tabuelan, respectivamente. "Estamos recibiendo más información, por lo que la cifra podría aumentar", ha aseverado el portavoz de la OCD Rafaelito Alejandro en declaraciones a la cadena de televisión ABS-CBN.

Por su parte, el presidente de Filipinas , Ferdinand Marcos Jr, ha expresado sus condolencias en un comunicado difundido a través de su cuenta de Facebook, en el que ha instado a la población a "mantenerse alerta y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales". "Juntos, ayudaremos a nuestros conciudadanos y reconstruiremos las comunidades afectadas", ha apuntado.

El terremoto hizo caer 22 edificios

Previamente, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres ha anunciado que 147 personas han resultado heridas a consecuencia del terremoto, que también ha provocado el desplome de alrededor de 22 edificios.

Numerosos residentes han tenido que evacuar sus viviendas en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes, mientras las autoridades aventuran daños estructurales en varios puntos del país. Además, las clases en la ciudad de Cebú se han suspendido este miércoles como medida de precaución.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha indicado que se trata de un terremoto de intensidad alta --especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú-- con un hipocentro situado a poca profundidad y un epicentro localizado en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte. Dpa