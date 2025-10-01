OpenAI prueba una red social tipo TikTok para videos creados con inteligencia artificial

OpenAI avanza un paso más en el negocio de la inteligencia artificial . La empresa que lidera Sam Altman está desarrollando una red social propia, similar a TikTok , enfocada en compartir videos creados con su nueva herramienta de IA, Sora 2, actualmente en fase de pruebas.

Según reveló Wired, la aplicación ya es testeada por empleados de la compañía y ha recibido valoraciones positivas. Su diseño recuerda a otras plataformas populares: clips verticales, secciones de recomendación como “Para ti” y un algoritmo que mostrará contenido según los intereses del usuario.

La dinámica permitirá producir y difundir videos de hasta diez segundos generados exclusivamente dentro de la propia aplicación. No habrá opción de cargar material desde la galería personal ni de utilizar contenidos creados con programas rivales, como Veo de Google.

Además, quienes lo deseen podrán verificar su identidad y permitir que su imagen aparezca en los clips. En caso de que un usuario sea incorporado en el video de otra persona, la app lo notificará para informar sobre el uso de su retrato.

Competencia de OpenAI

Aunque todavía no se anunció una fecha oficial de lanzamiento, esta iniciativa coloca a OpenAI en competencia directa con las grandes tecnológicas que ya experimentan con contenido generado por inteligencia artificial. Meta, por ejemplo, incorporó recientemente en su servicio Vibes la posibilidad de publicar videos creados con IA a través de la versión web en España.

La compañía detrás de ChatGPT no solo busca consolidar su lugar en el software: también proyecta dispositivos propios, como altavoces, gafas o pines inteligentes, que podrían ser presentados en los próximos meses.