La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

La OTAN detectó cinco aviones de Rusia que pasaron cerca del cielo de Lituania y activaron sus alertas. Además, dejaron caer una advertencia a los rusos.

La misión de vigilancia de la OTAN en Lituania intervino ante la presencia de cinco cazas de Rusia que volaban cerca del espacio aéreo aliado, en un episodio que llega en medio de la oleada de incursiones rusas con drones y aeronaves en el espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumania o incidentes con drones en aeropuertos de Dinamarca.

En concreto, dos aviones de combate húngaros encuadrados en la misión de policía aérea del Baltico tuvieron que activarse y despegar desde la base de Siauliai, en la que también hay contingente español, para interceptar cinco cazas, tres Mig-31, un Su-30 y un Su35 que se encontraban próximos al espacio aéreo de Lituania.

La organización militar no ha dado más detalles sobre el episodio, aunque sí ha querido destacar que la intervención de Hungría evidencia el compromiso de la alianza con la defensa de los bálticos y el flanco este.

Este tipo de operaciones suelen ser habituales en la zona del mar Báltico y en el mar Negro, si bien en las últimas semanas se han producido varios incidentes con aeronaves y drones rusos que directamente han violado el espacio aéreo de países de la OTAN, el caso mas grave se produjo en Estonia donde tres cazas de Rusia Mig-31 permanecieron 12 minutos en territorio aliado.

La OTAN se planta ante Rusia El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido la actuación de la OTAN ante el incidente en Estonia, en el que los cazas rusos fueron escoltados por parte de medios italianos, suecos y finlandeses, asegurando que estas aeronaves no representaban una amenaza directa para la seguridad aliada.