Estados Unidos intercepta varios aviones militares de Rusia cerca de Alaska

El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte informó sobre un serio incidente entre aviones de Estados Unidos y Rusia cerca de Alaska.

El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ha informado de que las fuerzas de Estados Unidos han interceptado varios cazas y bombarderos de Rusia cerca de las costas del estado de Alaska, un incidente que se produce en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en el espacio aéreo danés, polaco y rumano.

En un comunicado, el NORAD ha indicado que se ha detectado la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska --área que incluye un perímetro adicional y en el que las Fuerzas Armadas se encargan de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas--.

Así, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha desplegado cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Estos aviones han realizado las acciones de "identificación e interceptación" pertinentes.

caza Estados Unidos efe Fuerza Aérea EEUU Cazas de Estados Unidos despegaron ante la amenaza de Rusia. Foto Efe EFE

Estados Unidos y la OTAN Esta misma semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable a que los países de la OTAN derriben aviones de Rusia si ingresan en su espacio aéreo.