Creen saber quién fue el autor del ataque terrorista a una sinagoga en Manchester: qué se sabe hasta ahora

Un hombre atropelló a varias personas e intentó ingresar armado. Hay dos muertos y tres heridos graves y se reforzó la seguridad en todo Reino Unido.

El hecho se produjo en una sinagoga en Manchester y llevó a reforzar la seguridad en todas las sinagogas del Reino Unido.

Este jueves se produjo un horroroso hecho en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, luego de que un hombre atropellará a varias personas y luego quisiera ingresar con un cuchillo a una sinagoga, en el Yom Kipur, el Día de Perdón. El ataque dejó dos muertos y tres heridos graves y ahora la Policía reveló detalles de la identidad del atacante.

El salvaje ataque, en el día más importante para la comunidad, se desató en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Manchester. Se produjo luego de que un hombre atropelló a varias personas, se bajó del auto, apuñaló a otras y luego quiso ingresar al recinto con unos elementos blancos atados a su cinturón, según algunas imágenes que circularon en redes sociales y que llevaron a sospechar que se tratara de explosivos.

Luego del ataque, el hombre terminó siendo abatido por la Policía local y se debió llamar a un equipo especializado en explosivos para inspeccionar el lugar y analizar si verdaderamente se trataba de elementos explosivos.

El fuerte operativo y las palabras del primer ministro De todas formas, se sigue llevando a cabo un fuerte operativo en la zona y en ubicaciones vinculadas al atacante. Por otro lado, el primer ministro, Keir Starmer, regresó de urgencia de un viaje a Copenhague y anunció que se reforzó la seguridad en todas las sinagogas en Reino Unido y condenó el ataque, expresando que: "En el día más sagrado para la comunidad judía, un individuo vil cometió un ataque terrorista que atacó a los judíos porque son judíos y atacó a Gran Bretaña por nuestros valores".

El comunicado de la Policía de Manchester "Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento", expresó el jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, el subcomisario Laurence Taylor, después de que se confirmara que el hecho está siendo investigado como un ataque terrorista.