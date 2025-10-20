"Hay que matar judíos": el aberrante grito antisemita de un nene de 12 años en un partido de fútbol infantil

Los dichos antisemitas ocurrieron en el Club Hebraica, donde niños de 12 años disputaban un partido de fútbol.

Durante un partido de la Liga Deportiva Vicente López (LIDE) de fútbol infantil que se desarrolló el sábado pasado, uno de los niños de 12 años del Club Mitre gritó "hay que matar judíos". De inmediato, el árbitro intercedió luego de escuchar el grito antisemita y suspendió el encuentro.

El hecho ocurrió a los 25 minutos del segundo tiempo, mientras se escuchaba la voz de un adulto que pedía “sacalo”. En las imágenes registradas por testigos, se observa al árbitro intentando calmar la situación y a un entrenador ingresando al campo para intervenir.

El video del momento tenso en el partido de fútbol infantil: los gritos antisemitas Los Insultos Antisemitas De Niños de 12 años Que Jugaban Al Fútbol X: @danilerer Tras la suspensión del encuentro, otro video muestra a un hombre realizando gestos provocadores hacia la platea local y gritando “tienen miedo de perder”, mientras padres del equipo visitante coreaban “genocidio”.

Los Gestos Provocadores Entre Los Padres En El Partido De Fútbol X: @danilerer El descargo de la DAIA sobre el grito antisemita durante el partido de fútbol infantil En un comunicado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó un enérgico repudio a lo ocurrido en el Club Hebraica y calificó el hecho como “una grave manifestación de odio y discriminación”. La entidad advirtió que este tipo de expresiones “no pueden tener lugar en ningún ámbito de la sociedad” y menos aún en el deporte, “un espacio que debe ser de encuentro, respeto y educación”.

Desde la organización remarcaron su preocupación ante el episodio y reiteraron el compromiso de seguir trabajando para promover la reflexión y la empatía, al tiempo que llamaron a no minimizar ni naturalizar ninguna forma de antisemitismo.