Avanza el Plan de Obras en la Ciudad de Mendoza: cuáles son las calles y veredas que continúan afectadas
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el estado del tránsito y los sectores afectados por trabajos en calzadas y veredas.
La Ciudad de Mendoza difundió un nuevo parte sobre los trabajos que se ejecutan en distintas calles y veredas del microcentro y zonas aledañas. Las tareas forman parte del Plan de Obras Urbanas, un programa integral que apunta a mejorar la transitabilidad y la infraestructura pública.
Actualmente, se desarrollan labores de reconstrucción de calzadas y renovación de veredas, que implican cortes totales o reducciones parciales en varios sectores. Desde el municipio, recomiendan circular con precaución y respetar la señalización vigente.
Te Podría Interesar
Avanza el plan de Obras en la Ciudad de Mendoza
En el marco del plan de obras que impulsa la gestión del intendente Ulpiano Suarez, se reacondicionarán 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras. La inversión municipal busca optimizar tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento peatonal.
Dentro de este plan, ya se concretaron tareas en calles Gutiérrez (entre Belgrano y San Martín), Montevideo (de San Martín a Chile) y avenida España (de Yrigoyen a Santa Cruz), entre otras.
Zonas con trabajos activos en veredas y calzadas
Intervenciones en veredas
- Calle Godoy Cruz (vereda norte): entre 9 de Julio y Patricias Mendocinas. Reducción de calzada, circular con precaución.
- Sarmiento: entre Belgrano y Perú, corte total de calzada. De Perú a 25 de Mayo, reducción en el margen sur.
Intervenciones en calzadas
- Ituzaingó: entre Coronel Díaz y Fray Mamerto Esquiú, trabajos a media calzada con tránsito habilitado.
- Montecaseros: entre Jujuy y Coronel Díaz, reducción a media calzada en sectores puntuales.
- Nicolás Avellaneda: corte total entre Granaderos y Tiburcio Benegas.
- José Federico Moreno: trabajos preliminares entre Garibaldi y Lavalle, media calzada.
- Isabel La Católica: de Dr. E.J. Serú a H. Yrigoyen, corte total, con acceso solo para frentistas.
- Agustín Álvarez: reducción de calzada en el cruce con Belgrano.
Obras finalizadas y habilitación de tránsito
En el cruce de Martínez de Rozas con Martín Zapata ya concluyeron las obras, por lo que el tránsito se encuentra totalmente habilitado.