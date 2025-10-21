Avanza el Plan de Obras en la Ciudad de Mendoza: cuáles son las calles y veredas que continúan afectadas

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el estado del tránsito y los sectores afectados por trabajos en calzadas y veredas.

Las obras de infraestructura avanzan en varios sectores de la capital mendocina, con cortes y reducciones parciales de calzada.

La Ciudad de Mendoza difundió un nuevo parte sobre los trabajos que se ejecutan en distintas calles y veredas del microcentro y zonas aledañas. Las tareas forman parte del Plan de Obras Urbanas, un programa integral que apunta a mejorar la transitabilidad y la infraestructura pública.

Actualmente, se desarrollan labores de reconstrucción de calzadas y renovación de veredas, que implican cortes totales o reducciones parciales en varios sectores. Desde el municipio, recomiendan circular con precaución y respetar la señalización vigente.

Avanza el plan de Obras en la Ciudad de Mendoza En el marco del plan de obras que impulsa la gestión del intendente Ulpiano Suarez, se reacondicionarán 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras. La inversión municipal busca optimizar tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento peatonal.

Dentro de este plan, ya se concretaron tareas en calles Gutiérrez (entre Belgrano y San Martín), Montevideo (de San Martín a Chile) y avenida España (de Yrigoyen a Santa Cruz), entre otras.