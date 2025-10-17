Encontraron una serpiente de gran tamaño en pleno centro de la Ciudad de Mendoza

Vecinos del centro de Mendoza reportaron una culebra en el centro de la Ciudad de Mendoza. Aún no fue hallada por las autoridades.

Vecinos de la Ciudad de Mendoza se llevaron un susto este viernes cuando encontraron una serpiente suelta en el Pasaje Babilonia, una pequeña calle ubicada entre Rioja y San Juan, a metros del Callejón Pardo. Según contaron, el reptil fue visto moviéndose por la zona y rápidamente se dio aviso a las autoridades.

El hallazgo generó preocupación entre comerciantes y transeúntes, ya que no es habitual encontrar una culebra en un área tan urbana. Testigos relataron que lograron sacarle fotos antes de que se perdiera entre las acequias del lugar. Tras el aviso de los vecinos, la Fundación Cullunche, la Policía de Mendoza y distintas agrupaciones protectoras de animales fueron alertadas para iniciar la búsqueda. Aunque la culebra no es venenosa, los especialistas pidieron mantener la calma y evitar intentar capturarla.

Desde la organización recordaron que estos animales ayudan al control de roedores, por lo que no representan una amenaza directa. Sin embargo, insistieron en que debe ser rescatada para su traslado seguro a un ambiente adecuado.