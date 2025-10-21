¡Falta poco! Con la presencia de Miranda!, la Peatonal del Vino sigue confirmando novedades

a Peatonal del Vino 2025 se prepara para vivir un regreso a lo grande. El tradicional evento organizado por la Ciudad de Mendoza se realizará los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en el Parque Cívico y la explanada de Casa de Gobierno.

Con entrada libre y gratuita, el encuentro reunirá vinos, gastronomía, arte en vivo y música , consolidándose como una de las celebraciones más esperadas de la Capital Internacional del Vino. En las últimas horas, desde la Municipalidad confirmaron que el esperado evento contará con la presencia de doce prestigiosas bodegas .

En esta edición, doce prestigiosas bodegas ya confirmaron su participación: Bodegas y Viñedos Sánchez, Casarena, Clos de Chacras, Tierras Altas, RPB, Monteviejo, Finjamos Demencia, Finca Magnolia, Familia Rubino, Doña Paula, Dante Robino y Santa Julia.

Los visitantes podrán disfrutar más de 100 etiquetas locales, junto con 32 stands gastronómicos y enológicos, que ofrecerán lo mejor del vino mendocino y sus maridajes.

Las degustaciones se realizarán mediante cuponeras anticipadas disponibles en la plataforma Venti. La primera preventa para el domingo 16 se agotó rápidamente, por lo que se habilitó una segunda instancia de venta.

Miranda!, Gauchito Club y DJs locales animarán las dos noches

El sábado 15 será el turno de la noche electrónica, con presentaciones de Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra. En tanto, el domingo 16 llegará el esperado día de bandas, con un line up encabezado por Miranda!, junto a Gauchito Club y Camila Coccia, en una combinación de artistas nacionales y talentos locales.

miranda Miranda!, el "plato fuerte" de la Peatonal del Vino 2025. Prensa Ciudad de Mendoza

Tecnología, cultura y tradición mendocina en la Peatonal del Vino

Además de la propuesta artística, la edición 2025 incorporará a “Dionisia”, una asistente virtual creada junto a la empresa India, que brindará información y recomendaciones culturales y gastronómicas vía WhatsApp.

Con el apoyo de Galicia y Pepsi como main sponsors, la Peatonal del Vino se consolida como un punto de encuentro turístico y cultural que celebra la identidad vitivinícola de Mendoza, reforzando el vínculo entre la tradición del vino y la innovación urbana.