Cuál será uno de los trabajos más requeridos y mejores pagos del futuro

En pleno auge de la inteligencia artificial hay trabajos manuales especializados a los que no afectará el avance de la tecnología.

Según un estudio realizado en 2024 por Amanco Wavin, prácticamente no hay jóvenes que se dediquen a la plomería. En Argentina, la mayoría de los trabajadores del rubro tienen entre 46 y 55 años, lo que plantea un escenario complejo a la hora de imaginar quienes serán los profesionales en ese tipo de trabajos.

Trabajos y oficios El Banco Mundial y el Indec difundieron un alarmante dato al indicar que hay un déficit de 25% de empleados especializados en trabajos de oficio (plomeros, albañiles, electricistas, entre otros). En pleno desarrollo de la inteligencia artificial y memes que piden que nos reemplace la IA, ¿alguna vez pensaste a quien vas a llamar cuando en 15 años se rompa un caño en la cocina o el baño de tu casa?

Actualmente, el rubro está conformado en su gran mayoría por hombres adultos y entre los datos que arrojó el informe el 84% de ellos eligió la plomería por vocación y el 15% por necesidad. Más de la mitad opta por capacitarse y los más profesionalizados consideran que su trabajo está bien remunerado, aunque es una realidad que hay altos niveles de informalidad en el sector.

electricista Hay trabajos y oficios que no tienen estudiantes ni aprendices. Shutterstock Los datos de la investigación El 98% son hombres.

El 20,9% tiene entre 18 y 25 años.

El 13,4% es el rango etario que registra una menor cantidad de plomeros es entre los 26 y 35 años.

El 41% se encuentran entre los 46 y 55 años de edad.

Un 84% eligió el trabajo por su vocación y un 15% por necesidad.

El 60% realiza capacitaciones.

Y el 66% considera que los tutoriales de YouTube no son competencia para las exigencias de la profesión. Sobre estos índices, Víctor Guajardo, gerente General de Amanco Wavin Argentina sostuvo que “en el país existe una gran necesidad de trabajadores calificados en oficios, pero la situación enfrenta un desbalance entre oferta y demanda, problemas estructurales en la educación técnica y una falta de políticas sostenidas que valoricen y profesionalicen estos trabajos”.

Ante esta situación pueden surgir varias preguntas como: