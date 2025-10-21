La astrología revela cuáles son los signos del zodiaco más orgullosos

Hay quienes prefieren perder antes que dar el brazo a torcer. La astrología explica qué signos del zodiaco tienen el orgullo tan marcado que, a veces, les gana al corazón.

El orgullo puede ser una armadura o una forma de autoprotección. Según la astrología, algunos signos del zodiaco lo usan como escudo: no se permiten mostrar debilidad, ni pedir perdón, ni dar el primer paso aunque lo deseen. No lo hacen por maldad, sino porque su forma de cuidar la dignidad es mantenerse firmes, incluso cuando eso duele.

Entre ellos, leo es el más reconocido. Este signo del zodiaco vive con la frente en alto y detesta sentirse en deuda o vulnerable. La astrología indica que su orgullo no es arrogancia, sino necesidad de preservar su imagen. Si se siente herido, se encierra en su silencio hasta recuperar su fuerza.

Según la astrología, hay signos del zodiaco que no ceden ni cuando saben que deberían Capricornio también figura en la lista, aunque su orgullo es más silencioso. No le gusta depender de nadie ni pedir ayuda. Según la astrología, este signo considera que admitir debilidad es perder control. Prefiere resolver solo, incluso si eso implica demorar el resultado.

Escorpio lleva el orgullo al terreno emocional. Cuando alguien lo traiciona, corta el vínculo sin mirar atrás. La astrología señala que su intensidad lo hace incapaz de aceptar medias tintas: o confía, o desaparece. Y volver atrás sería, para él, aceptar una herida abierta.