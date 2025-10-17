Por primera vez, hubo debate entre los candidatos a concejales de la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se transformó en una pionera en la provincia en establecer, a través de una ordenanza, la obligatoriedad de realizar un debate de candidatos a ocupar cargos electivos dentro de la comuna, previo a la realización de las elecciones.

Fue así que este viernes 17 de octubre se celebró el primer debate de aspirantes a ocupar cargos de concejales . El mismo inició a las 18 en el Teatro Mendoza y finalizó cerca de las 20. Contó con la conducción de Julián Imazio y Luciana Campigotto .

La estructura del debate fue sencilla. Se dividieron en cinco bloques. En el primero, los moderadores explicaron la dinámica. Luego de eso, en el segundo bloque, inició el debate propiamente dicho. Cada candidato tuvo un minuto para presentarse.

En el tercer bloque cada uno de los 8 candidatos tuvo tres minutos para exponer sus proyectos legislativos para la Ciudad de Mendoza, cuyos ejes temáticos fueron: Servicios Públicos e Infraestructura; Salud, Educación y Deportes; Seguridad; Desarrollo Económico; Turismo y Cultura y Medio ambiente. En el cuarto bloque cada candidato le realizó una pregunta a un competidor y en el quinto se le dio el cierre y mensaje final al debate.

Cabe aclarar que todo, desde el lugar que ocuparon los candidatos en los atriles, el orden en el que expusieron en cada bloque y hasta las preguntas entre los candidatos, fueron sorteados en presencia de la escribana de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, autoridades de la Junta Electoral Provincial y los apoderados de los partidos políticos o agrupaciones que participaron del debate.

Así fue el debate de los concejales de la Ciudad de Mendoza