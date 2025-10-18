Javier Milei llegó a Santiago del Estero en el tramo final de su gira nacional

El presidente Javier Milei continúa con la campaña electoral a una semana de las elecciones legislativas. Luego irá a Tucumán

A ocho días de que se realicen las elecciones legislativas nacionales, Javier Milei retoma su gira por el interior con visitas a las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, en apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza.

El Presidente, que se encuentra acompañado de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó este sábado a Santiago del Estero como parte de su recorrido por distintas provincias del país.

Durante su estadía en la provincia, acordó mantener un encuentro con los dirigentes Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente. El libertariodispuso encabezar un acto en la sede partidaria ubicada en calle 24 de Septiembre entre Urquiza y 9 de Julio.

Finalizado el encuentro, el jefe de Estado decidió realizar una caminata por calle 24 de Septiembre hasta la Plaza Libertad.

El objetivo del acto fue reforzar la presencia del espacio político en el norte argentino y respaldar a los referentes locales de cara a las próximas elecciones.