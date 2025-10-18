Javier Milei desembarcará en dos distritos para cerrar la campaña de La Libertad Avanza

Javier Milei cerrará su campaña en Ezeiza y Rosario, con el objetivo de disputar votos clave en la provincia de Buenos Aires y reforzar su presencia federal.

La Libertad Avanza(LLA) planifica dos actos en la última semana previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En primer lugar, Javier Milei cerrará su campaña en el conurbano bonaerense, y luego desembarcará en Rosario el jueves 23, antes de iniciar la veda.

El próximo martes 22, el presidente será el principal orador de un acto que tendrá lugar en Ezeiza, territorio clave para disputar la hegemonía del peronismo en el territorio bonaerense y recortar la distancia de casi 14 puntos que sacó Fuerza Patria en los comicios provinciales.

La intención de reforzar la presencia en la provincia de Buenos Aires radica no sólo en recuperarse de la derrota del pasado 7 septiembre, sino en retener los votos que podrían fugarse tras el escándalo de José Luis Espert, que tuvo que bajar su candidatura a primer diputado nacional por LLA por las denuncias de vínculos con el narcotráfico.

Javier Milei y Diego Santilli Javier Milei encabezará el cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. X (@DiegoSantilli) Cierre de campaña de Javier Milei en Rosario Para dar un guiño más federal, el armado libertario eligió culminar la campaña electoral de cara al 26 de octubre en Rosario, luego de considerar realizarlo en la provincia de Córdoba, otro distrito clave.

Es que ambas provincias generan nerviosismo en el Gobierno, luego de que sus respectivos gobernadores tomaran distancia y se sumaran al frente Provincias Unidas para apoyar candidatos propios en estas elecciones. No obstante, desde la administración libertaria consideran que la presencia de Milei podría imprimir un plus en la previa a la elección.