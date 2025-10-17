A metros del acto de Javier Milei en Tres de Febrero: detuvieron a una mujer armada con un cuchillo

La detenida estaba alterada y hasta intentó atacar a periodistas. Ocurrió en plena concentración por la actividad partidaria que encabezó este viernes por la tarde el presidente.

En medio del acto que encabezó este viernes por la tarde el presidente Javier Milei en Tres de Febrero, personal policial detuvo a una mujer que estaba armada con un cuchillo y sobresaltada.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en la intersección de las calles Los Ceibos y San Martin, a metros de la actividad partidaria del líder libertario, precisaron fuentes oficiales a MDZ. Efectivos de seguridad tomaron conocimiento que la señora estaba amenazando periodistas y a otras personas, por lo que, luego de momentos de tensión y forcejeos, se la redujo en un supermercado de la cuadra.

Se trató de un hecho que produjo conmoción para quienes estaban al frente del operativo de protección del mandatario ya que se trató de una de las actividades "de proximidad" que busca liderar el jefe de Estado, acercándose a sus seguidores y con un escaso nivel de custodia. Ese nivel de acercamiento genera que se acerque peligrosamente a centenares de personas, en su mayoría desconocidos para Milei y muchos dirigentes.

Detienen a una mujer con un cuchillo cerca del acto de Milei A diferencia de quienes se muestran con pecheras o banderas de organizaciones sociales en contra del Gobierno, esta mujer no tenía ninguna insignia en particular por lo que podría haberse mezclado entre la multitud.

"!Largá el cuchillo!", le gritaban a la mujer, quien se rehusaba e intentaba escaparse de la aprehensión. "Qué grabás, imbécil", agregó la agresora a quien filmó el momento en pleno supermercado.