Javier Milei retomó la campaña en Tres de Febrero y llamó a "no volver a la barbarie comunista de los Kirchner"

Tras su regreso de los Estados Unidos, Javier Milei retomó la campaña en la provincia de Buenos Aires con una actividad en la localidad de Tres de Febrero junto a Patricia Bullrich y Diego Santilli, donde apuntó contra la oposición.

A menos de diez días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Javier Milei retomó la campaña este viernes con una recorrida por la localidad bonaerense de Tres de Febrero. En compañía del intendente libertario Diego Valenzuela, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado del PRO Diego Santilli, el libertario llamó a decidir entre "la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner".

El desembarco de Javier Milei en Tres de Febrero La actividad proselitista junto a sus dos candidatos -la primera aspirante a senadora en la Ciudad de Buenos Aires y el segundo al frente de la boleta de diputados en la Provincia- comenzó pasadas las 18 en la Plaza de los Aviadores, en Ciudad Jardín, donde Milei se mostró junto a sus seguidores y brindó un breve discurso con un megáfono.

"En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales", proclamó el presidente, en busca de respaldar a sus candidatos y achicar la diferencia de más de 13 puntos por la que La Libertad Avanza cayó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Milei en Tres de febrero 2 Javier Milei en Tres de Febrero. X (@JMilei) En ese sentido, junto a Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y otros candidatos, Milei manifestó su comprensión sobre las dificultades del momento que atraviesa la población, pero enfatizó: "Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los kirchner".

"Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad", agregó el mandatario.