No paran los ataques motochorros: asaltaron en la Quinta Sección, chocaron un móvil y fueron detenidos

La información a la que accedió MDZ indica que pasadas las 19 se registró un asalto contra una chica, de 20 años, que fue abordada por dos ladrones a bordo de una moto de baja cilindrada cuando caminaba por calle Martín Zapata .

Sorpresivamente, el sujeto que iba como acompañante le tapó la boca a la víctima, al mismo tiempo que le quitó el celular. Acto seguido, los dos maleantes se dieron a la fuga a toda velocidad.

Sin embargo, tras recorrer algunos metros, fueron detectados por personal de la Comisaría Quinta que realizaba un patrullaje a bordo de una movilidad por la avenida Arístides Villanueva , a la altura de calle Granaderos .

La actitud sospechosa de los motociclistas, sumado a las maniobras evasivas que realizaron en ese instante, llamaron la atención de los uniformados, quienes les hicieron toques de sirenas para que frenaran la marcha. No obstante, hicieron caso omiso a la orden policial y continuaron la fuga por calle Paso de los Andes .

FotoJet(45) Así quedó la movilidad de la Comisaría Quinta que protagonizó la persecución. Gentileza.

A partir de allí se inició una breve persecución, la cual finalizó en la intersección con calle Martín Zapata, ya que los sujetos impactaron la moto contra el guardabarros delantero derecho de la movilidad policial.

Producto del impacto, los sospechosos cayeron junto con la motocicleta. Uno de ellos intentó seguir escapando, pero los redujeron a los pocos metros, mientras que su compañero fue aprehendido en el lugar, sin ofrecer ningún tipo de resistencia, surge del procedimiento.

Los detenidos y las pruebas que los complican

Los sospechosos, identificados como Nahuel Leandro Barzola Sueldo (29) y Carlos Alberto Luján Espejo (37), ambos con domicilio en Las Heras, tenían en su poder una mochila del Liceo Rugby Club, la cual contenía varias herramientas: una tijera cortapernos, una tenaza y un martillo. Asimismo, tenían en su poder dos celulares, una riñonera y otros elementos personales.

Ambos quedaron complicados en la investigación, ya que la víctima reconoció fácilmente a uno de ellos que llevaba colocado un chaleco amarillo flúor, de acuerdo con el relato que le ofreció a los efectivos que trabajaron en la escena. Pero eso no esto, ya que una cámara de seguridad pública captó con detalles el atraco contra la joven, revelaron las fuentes del hecho.

FotoJet(46) Las herramientas y otros elementos que los malvivientes tenían en su poder. Gentileza.

Por su parte, cuando los funcionarios verificaron la moto Zanella azul y negra en la que se movilizaban los malvivientes, constataron que tenía colocada una chapa patente apócrifa. Además, tenía adulterados los guarismos identificatorios del motor, por lo que probablemente sea robada y, por eso, desde la Oficina Fiscal Capital ordenaron el secuestro del rodado.

En la escena también trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID) y la Policía Científica, desarrollando las tareas pertinentes para la causa, que iba a pasar en las próximas horas a la órbita de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores.