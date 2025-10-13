Nuevos allanamientos contra los Boom en Mendoza: otros tres detenidos por ataques motochorros

Otra vez el barrio San Martín fue escenario este lunes de allanamientos en el marco de la megacausa que investiga a la banda los Boom , sospechada por más de 20 ataques motochorros perpetrados durante los últimos meses en Ciudad de Mendoza y Las Heras . Tres presuntos miembros de la gavilla fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas fueron solicitadas por el fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Galdo Andreoni , quien quedó a cargo del acumulado de expedientes por los asaltos a mano armada que habría perpetrado la mencionada organización delictiva. Por esas causas, semanas atrás se realizaron 44 allanamientos que condujeron a las capturas de los hermanos Facundo Santiago y Ángel Facundo Huaihuas Cabrera ; Marcos Uriel Riquelme y Jean Alan Aveiro Cuadra , quienes fueron imputados por diferentes hechos y quedaron tras las rejas .

En esta ocasión, fueron policías de la División Sustracción de Automotores , dependiente de la Dirección de Investigaciones , quienes registraron cinco domicilios del barrio San Martín , en Capital, y uno del barrio Cristo Salvador , en Las Heras.

Los hermanos Facundo y Ángel Huaihuas, Marcos Riquelme y Jean Aveiro Cuadra, los cuatro detenidos de la banda los Boom.

De esa forma, los pesquisas lograron la detención de Alexander Ezequiel Celán Ríos (24), Michael Mario Trejo Pérez (21) y Renzo Isaías Daniel Páez (22), quienes fueron trasladados una dependencia policial de la jurisdicción. Allí quedaron alojados a la espera de que el fiscal Andreoni definiera su situación procesal.

En tanto, fuentes allegadas a la investigación señalaron que las medidas continuarán en un futuro próximo, en busca del secuestro de más elementos probatorios y de otros sospechosos que se mantenían hasta este lunes en la clandestinidad.

El detalle de lo secuestrado

Durante las medidas judiciales los sabuesos policiales pudieron incautar una serie de elementos incriminatorios y de importancia para la instrucción.

Las fuentes del caso detallaron que en dos domicilios de la manzana F del barrio San Martín, donde cayeron Trejo Pérez y Celán Ríos, se consiguió el secuestro de un casco de moto negro, dos proyectiles calibre 9 milímetros, un celular Samsung y 18 envoltorios de marihuana compactada, que arrojó un peso de 515 gramos. Por esto último se le dio intervención a la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) y la Justicia federal.

FotoJet - 2025-10-13T205959.540 Un celular, paquetes de marihuana y balas calibre 9 milímetros, parte de lo secuestrado. Gentileza.

En los otros tres restantes allanamientos en esa popular barriada del oeste capitalino, secuestraron otro celular, mientras que en dos de las viviendas los resultados fueron negativos.

Por último, en el barrio Cristo Salvador de Las Heras, donde los detectives capturaron a Páez, incautaron una pistola de aire comprimido y un celular Motorola, surge del procedimiento.

FotoJet - 2025-10-13T205857.747 Los tres detenidos por la megacausa de los Boom. Gentileza.

El modus operandi de los Boom

Dos de los hechos que fueron claves para encaminar la investigación se registraron en la Sexta Sección de Ciudad. Por uno de esos episodios fue imputado Aveiro Cuadra y tuvo lugar el 21 de agosto, alrededor de las 16, cuando un hombre circulaba a bordo de su Yamaha FZ25 azul por calle Santa María de Oro. Antes de llegar al cruce con Alpatacal, dos sujetos que circulaban en una moto negra lo impactaron desde atrás.

La víctima advirtió que intentaban robarle, por lo que aceleró y trató de perder de vista a los motochorros. Sin embargo, no pudo lograrlo y los delincuentes le dieron alcance en las cercanías de calle Chaco, ya que le apuntaron con un arma de fuego y efectuaron un disparo al piso.

De esa forma, uno de los maleantes tomó poder de la moto de la víctima y junto a su compañero delictivo, se dio a la fuga por calle Fader hacia el oeste.

Embed - Asalto Moto Sexta Sección 2

Por su parte, el caso presuntamente perpetrado por la banda y que generó mayor impacto fue el asalto una chica de 17 años, registrado el viernes 29 de agosto en el cruce de calles Huarpes y Aristóbulo del Valle.

Ese hecho, cuyo video fue publicado por MDZ, también tuvo como protagonistas a dos motochorros que abordaron a la víctima en la vía pública y le robaron su celular.

En las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la zona se observa que los sujetos se dan a la fuga con lo robado y luego regresan para dispararle a corta distancia a la adolescente, quien estuvo varios días internada por el impacto de bala que sufrió.

Ese robo, por el que fue imputado Marcos Riquelme, visibilizó la situación que se estaba viviendo en la Sexta y Quinta Sección por los ataques de motochorros y profundizó la investigación que ya se había iniciado por más de una veintena de hechos de inseguridad con esas características en dos de las zonas residenciales más importantes de la Ciudad de Mendoza.