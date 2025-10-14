Siguen las capturas por ataques motochorros en Mendoza: cayó el acusado por asaltos y un accidente fatal

Policías de la División Sustracción de Automotores capturaron la mañana de este martes a Brian Maicol el Torito Reina , un presunto motochorro sospechado por asaltos y un accidente fatal en Ciudad de Mendoza . Fue durante un allanamiento en el barrio Sierras Altas , en la sección de La Favorita. En las próximas horas será imputado y pasará a prisión.

El procedimiento desarrollado por los efectivos de Investigaciones fue ordenado por el fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Ezequiel Morando, quien lidera los tres expedientes por los que fue detenido Reina, en los que se encuentra sindicado como autor de dos robos agravados por el uso de arma de fuego y un homicidio culposo agravado por la conducción imprudente , la culpa temeraria y la fuga, todo en concurso real.

El siniestro con resultado de muerte que, de acuerdo con la investigación, fue provocado por el Torito , tuvo como víctima a Ariana Lucía Rosales y sucedió el viernes 14 de agosto en el barrio San Martín , en el oeste capitalino. De la reconstrucción surge que Reina conducía una moto, en la que llevaba a la joven de 18 años , y chocó contra otra en un cruce del popular complejo. El impacto le provocó la muerte a la acompañante y el señalado autor se dio a la fuga .

Por su parte, fuentes policiales indicaron que no se descarta una posible vinculación de los asaltos en modalidad motochorro que le endilgan a Reina , con los más de 20 ataques de similares características por la que están investigan a la banda conocida como los Boom . Justamente, este portal reveló que el l unes que cayeron tres nuevos sospechosos por esa megacausa , la cual se encuentra a cargo del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Galdo Andreoni y que ya cuenta con siete detenidos .

Esto porque no sólo coincide el modus operandi, sino que Reina tiene domicilio en el barrio San Martín , al igual que la mayoría de los acusados en esa pesquisa. Además, en ambos casos los golpes se cometieron en sectores residenciales de Ciudad, tales como la Cuarta, Quinta y Sexta Sección .

A la izquierda, la banda de los Boom y las armas que muestran en las redes. A la derecha, Facundo Huaihuas, uno de los detenidos, junto a su moto Honda.

En caso de que se logre establecer algún vínculo entre los detenidos o los hechos, los expedientes en los que será imputado el Torito podrían terminar bajo la órbita del fiscal Andreoni.

Asaltos a los tiros

Las fuentes consultadas por MDZ detallaron que los dos asaltos por los que se encuentra sospechado Reina ocurrieron el 7 de agosto, exactamente una semana antes de la muerte de Ariana Rosales.

El primer hecho ocurrió a las 20.30 de esa jornada, en el cruce de calles Federico Moreno y Chacabuco, y el segundo las 21.30, sobre calle Echeverría, ambos en la Cuarta Sección y cometidos prácticamente de la misma manera: los delincuentes abordaron a la víctima en la vía pública, le apuntaron con un arma y ante la resistencia realizaron disparos al aire y se dieron a la fuga sin sustraer elemento alguno, de acuerdo con los relatos de los denunciantes.

El accidente fatal en Ciudad

El accidente que desembocó en la muerte de Rosales ocurrió minutos después de las 22 del citado día, cuando dos motos chocaron en el cruce de calles Ejército de los Andes y Cordón del Plata Sur, en el corazón del barrio San Martín.

PORTADA Ariana Rosales Ariana Rosales, la chica de 18 años que murió en el accidente fatal. MDZ.

Tras tomar conocimiento sobre el siniestro, policías de la jurisdicción arribaron a la escena y encontraron a la joven tendida sobre el asfalto y sin vida. Mientras que una Honda GLS 150cc azul se encontraba tirada a los pocos metros. Ese rodado pertenecía a un muchacho, de 27 años, quien trabajaba esa noche como cadete de Pedidos Ya y debió ser trasladado al Hospital Central porque sufrió politraumatismos.

En tanto, de las averiguaciones surgió que la motocicleta interviniente, presuntamente conducida por el Torito Reina, fue retirada de la escena por el propio sospechoso. Quien luego la habría abandonado en las inmediaciones. Se trata de una Bajaj Rouser con pedido de secuestro, ya que había sido denunciada como robada el jueves 7 de ese mes, mismo día en el que ocurrieron los asaltos por los que será imputado el malviviente detenido este martes en La Favorita.