Horror: un policía federal fue detenido en Salta con más de 60 mil archivos de abuso sexual infantil

Un policía federal fue detenido en Salta tras el hallazgo de más de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil en su poder, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia. El operativo forma parte de la investigación internacional “Aliados por la Infancia V”, una acción coordinada entre distintas fuerzas y organismos de América Latina para combatir los delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

De acuerdo con el informe del MPF, el caso fue detectado mediante el sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), una plataforma internacional utilizada para rastrear y analizar el intercambio ilegal de imágenes de abuso sexual infantil.

Gracias a este sistema, los investigadores obtuvieron datos precisos sobre la dirección IP del sospechoso, la empresa proveedora de internet, el titular de la cuenta, la aplicación utilizada (P2P) y los identificadores de los archivos compartidos . Esta información permitió solicitar una orden judicial para allanamiento y secuestro de dispositivos en el domicilio del acusado.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron alrededor de 60 mil archivos digitales con material de abuso sexual infantil , entre fotos y videos, que el imputado intercambiaba y distribuía a través de redes P2P (Peer to Peer), plataformas que permiten compartir archivos entre usuarios sin pasar por un servidor central.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, encabezó la investigación y participó en la audiencia de imputación, en la que el acusado se negó a declarar. La funcionaria solicitó al Juzgado de Garantías que el agente continúe detenido mientras avanzan las pericias sobre el material secuestrado.

El agente fue imputado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años, en múltiples hechos.

Qué es "Aliados por la Infancia V"

El operativo “Aliados por la Infancia V” —coordinado por organismos judiciales de distintos países— busca desmantelar redes internacionales de pedofilia digital y detectar agentes involucrados en la producción o intercambio de este tipo de contenidos.

La Fiscalía de Ciberdelincuencia de Salta continuará analizando el material secuestrado y no descarta que existan otras personas involucradas en la red de distribución detectada.