"Volé como un misil", el fuerte relato del jubilado que fue agredido por la Policía en la marcha al Congreso

Luego de la tradicional marcha de los jubilados que se realiza todos los miércoles frente al Congreso de la Nación, se registraron algunos incidentes entre los manifestantes y la Policía Federal , que llevaba adelante un operativo de seguridad por la protesta. En medio de esos forcejeos, un jubilado resultó herido tras ser empujado violentamente por un efectivo.

“Es duro, porque cuando uno va a luchar por una causa noble, lo que menos se imagina es volver herido . Uno trata de peticionar haciendo eco de que estamos amparados por la Constitución Nacional”, expresó Ramón Contreras, de 75 años, en diálogo con C5N.

El jubilado que fue violentamente empujado por un efectivo de la Policiía cuando protestaba como todos los miércoles en el Congreso.

El jubilado que fue empujado por un Policía en la marcha

“A mí me empujan y yo le dije que no me empujara, porque iba solo hacia la vereda. Cuando me faltaba medio metro para llegar, me empujaron y volé como un misil , prácticamente de manera vertical. Caí sobre mi brazo izquierdo y me lo fracturé ”, denunció.

Contreras permanece a la espera de la disponibilidad del Hospital Evita de Lanús para ser evaluado por traumatólogos y definir la fecha de una intervención quirúrgica, ya que se trata de una lesión importante.

“Yo tengo problemas cardiológicos, así que también hay que ver si me van a autorizar la operación. Si no, habrá que ver cuál es el plan B que propongan los cirujanos”, explicó.

La historia del jubilado Ramón Contreras

El jubilado trabajó a lo largo de su vida en el campo, en fundiciones, en fábricas y en el Hospital Evita, donde conoció a la madre del fotoperiodista Pablo Grillo, ya que ella era técnica de laboratorio.

Al momento de jubilarse, compró los años que le faltaban y accedió al beneficio a través de la moratoria, por la cual cobra la jubilación mínima, actualmente de $340.000.

“Un poco ese es el reclamo de nosotros" agregó, "que nos aumenten a un salario digno, acorde al valor de la canasta básica de alimentos. Tratamos de sobrevivir como podemos, y creo que a la mayoría de los abuelos que cobran la mínima les pasa lo mismo”, concluyó.