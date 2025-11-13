A qué hora se presentan Miranda! y Gauchito Club en la Peatonal del Vino 2025

Este sábado y domingo vuelve la Peatonal del Vino, y, en las últimas horas, se dieron a conocer los horarios de todos los shows.

Miranda! vuelve a Mendoza, esta vez para presentarse en la Peatonal del Vino 2025.

Este fin de semana, la Ciudad de Mendoza será escenario de una nueva edición de la Peatonal del Vino. La cita será este sábado 15 y domingo 16, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico.

La experiencia reunirá a más de treinta bodegas, food trucks, propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y espacios temáticos para vivir una experiencia integral, federal y sustentable.

Después de su última edición en 2019, el clásico evento mendocino vuelve con un lineup musical de lujo que promete hacer vibrar al público. A continuación, los horarios de cada artista:

Sábado 15, noche electrónica 18 horas: Warm up - Tom Kosh.

19 h: Flor Parra.

20 h: Brigado Crew.

22 h: Chapa & Castelo. Domingo 16, noche de bandas 18 h: DJ Set - Vanta Black.

19 h: Cami Coccia.

20 h: Gauchito Club .

. 22 h: Miranda! Horarios Peatonal del vino 2025 Los horarios de cada artista. Instagram Mendozaciudad. La entrada al evento es libre y gratuita, y quienes deseen degustar los vinos podrán hacerlo adquiriendo las tradicionales cuponeras, disponibles en la página web peatonaldelvino.com.