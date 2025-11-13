Revelan los motivos de la muerte del actor Jorge Lorenzo
El deceso del artista Jorge Lorenzo fue comunicado este miércoles por la Asociación Argentina de Actores. Lorenzo falleció a los 66 años.
Este miércoles 12 de noviembre, se conoció que el actor Jorge Lorenzo falleció a los 66 años. Su talento lo llevó a destacarse en producciones emblemáticas como El Marginal, En el barro y Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), donde supo ganarse el cariño del público y el respeto de sus colegas.
Fue la Asociación Argentina de Actores quien confirmó a través de las redes sociales la muerte del artista.
"Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", fue el emotivo mensaje que compartió la asociación.
La carrera artística de Jorge Lorenzo
Respecto a su carrera artística, su papel más recordado fue el de Capece, el guardiacárcel y mano derecha del director del penal de San Onofre, interpretado por Gerardo Romano, en El Marginal. A lo largo de su carrera, también formó parte de exitosas ficciones como Casi Ángeles, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, 099 Central, Alma pirata, y Rincón de luz.
En diálogo con la prensa, su amiga Natalia Bocca reveló que el actor venía atravesando complicaciones de salud desde hacía varios meses. "Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio."