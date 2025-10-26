Conmoción: falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta

El fallecimiento de la querida actriz de 66 años fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

El mundo del espectáculo nuevamente recibió un duro golpe luego de que se confirmó el fallecimiento de Claudia Schijman, actriz de larga trayectoria, y quien participó en la aclamada serie El Eternauta protagonizada por Ricardo Darín. La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores con un sentido comunicado.

"Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este triste momento", expresaron en el incio.

La actriz debutó en televisión en El Palacio de la Risa, con Antonio Gasalla y lo acompañó en los ciclos Gasalla en Telefé y Gasalla en Libertad. Además, participó en Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones, Soy tu fan. Sus últimos trabajos fueron en las series El Eternauta y Menem.