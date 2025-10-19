Conmoción: falleció Sam Rivers, bajista y fundador del grupo Limp Bizkit
La noticia de la muerte del artista de tan solo 48 años fue confirmada en las últimas horas. Los detalles.
Sam Rivers, reconocido bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, falleció este sábado a los 48 años, según confirmó la agrupación a través de sus redes sociales.
"En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido", escribió el grupo en medio del dolor.
Luego, agregaron: "Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos -salvajes, tranquilos, hermosos - y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí".
Dolor por el fallecimiento de Sam Rivers, fundador del grupo Limp Bizkit
"Fue un tipo de humano que solo se puede hacer una vez en la vida, una verdadera leyenda de leyendas y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano.Tu música nunca termina", expresaron en el comunicado.
El comunicado de Fenix Entertainment tras el fallecimiento de Sam Rivers
Por otra parte, desde nuestro país, Fenix Entertainment publicó un sentido mensaje sobre su muerte: "La música se despide de una leyenda. Sam Rivers, bajista y miembro fundador de @limpbizkit, deja una marca eterna en la historia del rock. Su talento y su energía seguirán resonando allí donde haya un escenario y una multitud lista para vibrar".