Conmoción: falleció Sam Rivers, bajista y fundador del grupo Limp Bizkit

Sam Rivers, reconocido bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, falleció este sábado a los 48 años, según confirmó la agrupación a través de sus redes sociales.

"En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido", escribió el grupo en medio del dolor.

Luego, agregaron: "Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos -salvajes, tranquilos, hermosos - y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí".

"Fue un tipo de humano que solo se puede hacer una vez en la vida, una verdadera leyenda de leyendas y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano.Tu música nunca termina", expresaron en el comunicado.