Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 13 de noviembre
Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en los cines del país
The Rocky horror picture show
Sinopsis: Cuando el auto de una pareja recién comprometida (Barry Bostwick y Susan Sarandon) se descompone en una noche lluviosa, terminan en el tenebroso castillo del Dr. Frank-N-Furter (Tim Curry). Allí vivirán una aventura que los estremecerá, los helará y los satisfará como nunca antes.
Duración: 100 minutos
Elenco: Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O'Brien, Patricia Quinn, Nell Campbell, Jonathan Adams, Peter Hinwood, Meat Loaf, Charles Gray.
Modigliani
Sinopsis: Un torbellino de 72 horas en la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido como Modi por sus amigos, sigue una caótica serie de acontecimientos en las calles del París desgarrado por la guerra en 1916. En su huida de la policía, sus compañeros Maurice Utrillo, Chaim Soutine y la musa de Modi, Beatrice Hastings, le hacen replantearse su deseo de poner fin a su carrera y abandonar la ciudad. Modi pide consejo a su amigo y marchante de arte, Leopold Zborowski. Sin embargo, tras una noche de alucinaciones, el caos en la mente de Modi alcanza su punto álgido cuando se enfrenta a un coleccionista americano, Maurice Gangnat, que tiene el poder de cambiar su vida.
Duración: 109 minutos
Elenco: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Al Pacino, Stephen Graham, Benjamin Lavernhe, Bruno Gouery, Ryan McParland, Sally Phillips, Eva Jane Willis, Luisa Ranieri.
Nada es lo que parece 3
Sinopsis: Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece… y esta vez, menos que nunca.
Duración: 118 minutos
Elenco: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Mark Ruffalo.