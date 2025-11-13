Presenta:

Mdz Show

|

Películas

Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 13 de noviembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Los estrenos del cine que te recomendamos esta semana. / Archivo MDZ

Los estrenos del cine que te recomendamos esta semana. / Archivo MDZ

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país

The Rocky horror picture show

Sinopsis: Cuando el auto de una pareja recién comprometida (Barry Bostwick y Susan Sarandon) se descompone en una noche lluviosa, terminan en el tenebroso castillo del Dr. Frank-N-Furter (Tim Curry). Allí vivirán una aventura que los estremecerá, los helará y los satisfará como nunca antes.

Te Podría Interesar

the rocky horror show
Vuelve un cl&aacute;sico al cine.

Vuelve un clásico al cine.

Duración: 100 minutos

Elenco: Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O'Brien, Patricia Quinn, Nell Campbell, Jonathan Adams, Peter Hinwood, Meat Loaf, Charles Gray.

Modigliani

Sinopsis: Un torbellino de 72 horas en la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido como Modi por sus amigos, sigue una caótica serie de acontecimientos en las calles del París desgarrado por la guerra en 1916. En su huida de la policía, sus compañeros Maurice Utrillo, Chaim Soutine y la musa de Modi, Beatrice Hastings, le hacen replantearse su deseo de poner fin a su carrera y abandonar la ciudad. Modi pide consejo a su amigo y marchante de arte, Leopold Zborowski. Sin embargo, tras una noche de alucinaciones, el caos en la mente de Modi alcanza su punto álgido cuando se enfrenta a un coleccionista americano, Maurice Gangnat, que tiene el poder de cambiar su vida.

Modigliani, tres días en Montparnasse - Tráiler Oficial

Duración: 109 minutos

Elenco: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Al Pacino, Stephen Graham, Benjamin Lavernhe, Bruno Gouery, Ryan McParland, Sally Phillips, Eva Jane Willis, Luisa Ranieri.

Nada es lo que parece 3

Sinopsis: Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece… y esta vez, menos que nunca.

nada es lo que parece
La tercera parte de los ilusionistas m&aacute;s famosos del cine.

La tercera parte de los ilusionistas más famosos del cine.

Duración: 118 minutos

Elenco: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Mark Ruffalo.

Archivado en

Notas Relacionadas