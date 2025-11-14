Peatonal del vino: el detalle de calles cortadas y estacionamiento medido

Sábado y domingo será la Peatonal del Vino en la explanada de Casa de Gobierno. Dónde serán los corte de calles y que zonas tendrán estacionamiento medido.

Después de 6 años, Mendoza vuelve a vivir la Peatonal del Vino con música, degustaciones, gastronomía y mucho color. Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, adelantaron como será el operativo de tránsito en las inmediaciones del Parque Cívico, que incluye cortes de calles y zonas de estacionamiento medido.

El escenario principal recibirá una destacada grilla de artistas. El sábado estará dedicado a la música electrónica con las presentaciones de DJ Chapa, Castelo y Brigado Crew, mientras que el domingo cerrará con las actuaciones de Miranda!, Gauchito Club y otros invitados especiales.

peatonal del vino La Peatonal del Vino 2025 anuncia un line up de primer nivel para dos noches inolvidables. Cortes de calles Desde la Dirección de Tránsito del municipio diagramaron un operativo vial que contempla restricciones de circulación en distintos puntos de la zona, según el siguiente detalle:

La Pampa y Virgen del Carmen: corte desde las 8 del sábado hasta las 3 del lunes.

Patricias Mendocinas y Pedro Molina: corte desde las 16 del sábado hasta la finalización de la jornada. El domingo, en el mismo horario. Elegir 9 de Julio hacia el sur como alternativa.

Peltier y España: corte desde las 17 del sábado hasta el cierre del evento y desde las 16 del domingo hasta su finalización. Para transitar hacia el norte, elegir Perú, Belgrano o San Martín.

España y Pedro Molina: corte desde las 17 del sábado y las 16 del domingo, hasta la finalización del evento. Estacionamiento medido Durante ambas jornadas, el municipio pondrá en funcionamiento el servicio de estacionamiento medido en las calles cercanas al Parque Cívico y en algunas playas habilitadas. El turno será de 18 a 24 y tendrá un valor único de $5.000. Los espacios disponibles serán los siguientes: