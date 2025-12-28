Las lámparas de tela plisada vuelven a iluminar el diseño interior

Las lámparas de tela plisada regresan como una de las tendencias en iluminación del momento y se consolidan como un detalle capaz de unir pasado y presente con naturalidad. Aportan calidez, suavizan la luz y funcionan en todo tipo de hogares, desde los más clásicos hasta los modernos.

Estas lámparas se destacan por la elegancia en su diseño y porque se adaptan a diversas necesidades y preferencias. Créditos: Pexels.com

Aunque durante años se las asoció a un estilo clásico, hoy estas lámparas cuyas pantallas son de una tela doblada en pequeños y uniformes pliegues que permiten generar una textura arrugada reaparecen renovadas, con colores actuales y diseños que funcionan tanto en ambientes modernos como tradicionales.

Las lámparas de tela plisada aportan volumen, suavidad y profundidad visual. Este simple recurso convierte la iluminación en una experiencia más cálida y envolvente. Y lejos de ser un recurso anticuado, las lámparas con pantallas de tela se reinterpretan con colores, patrones y formatos actuales.

Las lámparas plisadas son un detalle sencillo que permiten un diseño interior que combine lo antiguo con lo moderno. Créditos: Pexels.com

Lámparas funcionales y decorativas

Una de sus principales ventajas es la versatilidad: pueden sumar un toque elegante sin recargar el ambiente. Por eso son una buena opción para quienes combinan muebles antiguos con piezas más contemporáneas.

Lámpara plisada. Créditos: Pexels.com

Además funcionan en distintos tipos de luminarias y transforman la luz en un elemento de diseño consciente.

Dónde usarlas y qué aportan

Se usan en lámparas de mesa, de pie y colgantes, y se adaptan con facilidad a distintos estilos de decoración. Funcionan en livings, dormitorios y rincones de lectura, y encajan especialmente bien en interiores clásicos o de inspiración country, donde el confort y la armonía son protagonistas. Y son la solución ideal para quienes buscan combinar piezas vintage con interiores contemporáneos.

Las lámparas de tela plisada vuelven porque nunca se fueron: aportan textura, equilibrio entre lo antiguo y lo moderno, y un estilo atemporal que funciona en cualquier ambiente.

Su permanencia se explica por algo simple: nunca pasan de moda.