Preocupación por Verónica Castro: debió ser hospitalizada a causa de un accidente que sufrió hace 22 años

Pati Chapoy reveló en Ventaneando los detalles de la internación y recordó el trágico episodio que marcó la salud de Verónica Castro.

El mundo del espectáculo internacional sigue con atención el estado de salud de la icónica Verónica Castro, quien debió ser ingresada a un centro médico el miércoles 14 de enero de 2026. Según trascendió, la decisión de la estrella mexicana de hospitalizarse responde a una sugerencia directa de sus doctores para combatir los dolores crónicos que la acompañan desde hace más de dos décadas.

Verónica Castro habló de su posible regreso a la televisión. Foto: Mezcalent Verónica Castro permanece hospitalizada desde el miércoles bajo estricta recomendación médica. Mezcalent Lejos de ser un problema reciente, este cuadro es el resultado de las graves secuelas físicas que le dejó aquel impactante accidente televisado que casi le cuesta la vida y su capacidad de caminar.

El calvario de Verónica Castro que hoy la devuelve al hospital La encargada de confirmar la noticia fue la reconocida periodista Pati Chapoy, quien desde el piso de Ventaneando dio precisiones sobre el tratamiento que recibirá la madre de Cristian Castro. “Este día, Verónica Castro con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia, hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante”, relató la conductora.

Veronica Castro fue una de las afectadas por el huracán "Otis" que azotó Acapulco. Foto: Instagram/ Verónica Castro El accidente en la final de Big Brother 2004 dejó a la diva con prótesis y discos de titanio en su espalda. Instagram El objetivo de este ingreso es estabilizar las molestias mediante terapias de avanzada que no pueden realizarse de forma ambulatoria. El origen de este suplicio se remonta a la gran final de Big Brother VIP en 2004, un momento que quedó grabado en la retina del público.

caida veronica castro El momento previo a la gran caída que sufrió Verónica Castro en Big Brother 2004. X En aquella gala, Verónica Castro protagonizó una entrada triunfal montada sobre un elefante; sin embargo, el ruido ensordecedor de la audiencia asustó al animal, que inició una corrida desesperada. El impacto le provocó una fisura en la columna y lesiones tan severas que obligaron a múltiples intervenciones quirúrgicas para evitar una parálisis permanente.