Marta Fort protagonizó un accidente vial: atropelló con su auto a una mujer de 89 años en el barrio de Palermo

La hija de Ricardo Fort atropelló a una anciana con su auto.

En horas del medio día de este sábado, Marta Fort, hija del fallecido Ricardo Fort, protagonizó un angustioso episodio en la vía pública. Según informó la cuenta de Instagram de LAM, la joven tuvo un preocupante accidente con su automóvil.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban a una mujer tendida en la calle y una ola de personas alrededor del lujoso auto de la modelo.

Según informaron en el posteo realizado por @elejercitodelam, Marta Fort atropelló a una anciana de 89 años cerca de las 12.00 del medio día de éste sábado en la intersección de Migueletes y Olleros en el barrio de Palermo.

La mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia tras quedar inconsciente luego de sufrir el fuerte impacto con el vehículo que conducía Marta Fort.

El personal del SAME se presentó en la caótica escena en la que ocurrió el accidente vial para asistir a la señora de avanzada edad.