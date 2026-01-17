De turismo con Raul Lavié: cómo es el millonario viaje a Europa que organiza el artista

Con un costo que supera por lejos los 3 mil dólares, la experiencia propone revivir hitos de la carrera de Raul Lavié en distintas ciudades.

Raúl Lavié vuelve a Europa para liderar un contingente exclusivo en una travesía de lujo. / Archivo MDZ

Raúl Lavié, una de las voces más emblemáticas de nuestra cultura, anunció su nuevo proyecto lejos de los escenarios convencionales: un exclusivo tour grupal por el corazón de Europa. A través de un emotivo clip en sus redes sociales, el artista invitó a sus seguidores a sumarse a una travesía que combina historia, confort y un recorrido por los rincones que marcaron su trayectoria.

El itinerario de 15 días que Raúl Lavié liderará por el Viejo Continente La aventura, programada para despegar el próximo 1 de mayo de 2026, tendrá una duración de 14 noches recorriendo destinos de ensueño como Budapest, Viena, Praga y Berlín. El anclaje emocional más fuerte se dará en la ciudad checa de Karlovy Vary, sitio donde se rodó El fantástico mundo de María Montiel.

raul lavie El itinerario incluye 14 noches de alojamiento en hoteles 4 y 5 estrellas, incluyendo el Grand Hotel Pupp. Archivo MDZ El paquete "Excellence" no escatima en detalles: incluye aéreos por KLM, traslados privados, guías en español y estadías en hoteles de lujo como el icónico Grand Hotel Pupp. Los viajeros podrán disfrutar de paseos en barco por los ríos Danubio y Moldava, visitas a palacios históricos y una recorrida por el campo de concentración de Sachsenhausen en Berlín.

El turismo global encara 2025 con crecimiento moderado y algunos contrastes Karlovy Vary será la parada más emotiva del viaje, recordando el paso del artista por el cine internacional. Pixabay - Archivo MDZ En cuanto a lo económico, se trata de una experiencia reservada para bolsillos selectos. El precio final asciende a 8.499 dólares más 700 dólares en concepto de tasas e impuestos, totalizando más de 9.100 dólares. Para facilitar el acceso, la agencia permite realizar una reserva con el 20% del valor y el resto en cuotas.

Se trata de una apuesta que busca transformar un simple tour europeo en un viaje sensorial y cinematográfico, donde la música y la memoria de Raul Lavié serán el hilo conductor.