El fuerte descargo de Marta Fort tras el doble incidente vial que terminó con una mujer internada: "No se fue..."

El último fin de semana convirtió a Marta Fort en tendencia, pero no por motivos artísticos. La joven quedó envuelta en una polémica tras participar en dos incidentes de tránsito casi simultáneos en el barrio de Palermo.

Tras días de especulaciones y críticas en redes sociales, la influencer decidió reaparecer en Instagram para dar su versión de los hechos y aclarar, fundamentalmente, la situación de la jubilada que resultó herida.

Cansada de las versiones que indicaban que la víctima había quedado en estado crítico en la vía pública, Marta intervino con un mensaje contundente. "Lo único que tengo para adherir, es que la mujer NO se fue inconsciente en la ambulancia" , escribió en sus historias.

La hija del Comandante buscó llevar tranquilidad y precisión sobre el momento posterior al impacto: "La señora nunca estuvo inconsciente y fue un socorro por prevención" , aseguró, agregando un detalle clave para su defensa: la propia damnificada "se comunicó, en el momento, con la policía explicando lo que había pasado" .

Para explicar la mecánica de los accidentes, Marta se apoyó en el informe de la periodista Pilar Smith en LAM. La joven compartió el video del programa con la leyenda "Muy buena explicación Pilar. Gracias" , validando la reconstrucción de los hechos que la exime de culpa.

Embed - El descargo de Marta Fort tras el doble incidente vial que terminó con una mujer internada: "No se fue..."

Según esta versión, el fin de semana accidentado de Fort se dividió en dos episodios: en un primer momento, el conductor de la moto reconoció su error al "irse encima del auto de ella".

Sin embargo, la situación cambió cuando el hombre notó quién conducía: "Cuando vio que era Marta Fort, se presentó en la comisaría", relató Smith.

Mientras tanto, la mujer de 89 años "cruza mal a mitad de cuadra" y, debido a la presencia de un auto en doble fila que obstaculizaba la visión, "Marta no logró verla".

El estado de salud de la mujer

marta fort La joven salió a dar declaraciones. Créditos: Archivo MDZ

Más allá de las responsabilidades viales, que según Smith no recaen sobre la joven: "ninguna de las situaciones fueron culpa de Martita". Posterior al relato, se dieron a conocer los detalles sobre las consecuencias físicas para la peatona.

La mujer, de 89 años, fue trasladada inicialmente al Hospital Rivadavia, pero actualmente se encuentra en una clínica privada. El diagnóstico confirmado indica que "tendría fractura de pelvis" a raíz del golpe.