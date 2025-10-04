La influencer contó en profundidad cuando empezó a romperse su relación con el futbolista y fue contundente: los detalles.

La expareja del futbolista rompió el silencio tras más de dos años de separación. Créditos: Instagram / camimayan / alexismacallister

Cami Mayan, expareja de Alexis Mac Allister, expresó abiertamente como fueron los tiempos previos a separarse de quien fue su pareja por 8 años. En el presente, el campeón es papá de una niña junto a Ailén Cova, mientras que la influencer brilla en Luzu TV como panelista. Aún así, decidió hablar.

El contexto de sus palabras se dió cuando revisaban imágenes de Instagram de junio de 2022 de la exbotinera. En una de esas fotografías, Mayan se detuvo para detallar la secuencia de lo que habría sido el declive de su relación con el jugador.

Cami Mayan y el comienzo del fin con Alexis Mac Allister Embed - Cami Mayan confesó un polémico detalle de su separación con Alexis Mac Allister: "Ahí empezó el declive"

La influencer comenzó a relatar la historia: "En ese momento vivía en Brighton, a mitad de año era el momento en el que podía venir acá a visitar y ahí no importa donde estaba, pero no estaba en mi casa. Era donde me quedaba, en la casa de la familia de...".

Sin nombrar a Mac Allister, siguió: "Esa noche salimos y... ahí empezó el declive. Hubo un par de salidas y de juntadas de mezclas de gente y empezaba a ver cositas que eran... raro".