Cami Mayan confesó un polémico detalle de su separación con Alexis Mac Allister: "Ahí empezó el declive"
La influencer contó en profundidad cuando empezó a romperse su relación con el futbolista y fue contundente: los detalles.
Cami Mayan, expareja de Alexis Mac Allister, expresó abiertamente como fueron los tiempos previos a separarse de quien fue su pareja por 8 años. En el presente, el campeón es papá de una niña junto a Ailén Cova, mientras que la influencer brilla en Luzu TV como panelista. Aún así, decidió hablar.
El contexto de sus palabras se dió cuando revisaban imágenes de Instagram de junio de 2022 de la exbotinera. En una de esas fotografías, Mayan se detuvo para detallar la secuencia de lo que habría sido el declive de su relación con el jugador.
Cami Mayan y el comienzo del fin con Alexis Mac Allister
La influencer comenzó a relatar la historia: "En ese momento vivía en Brighton, a mitad de año era el momento en el que podía venir acá a visitar y ahí no importa donde estaba, pero no estaba en mi casa. Era donde me quedaba, en la casa de la familia de...".
Sin nombrar a Mac Allister, siguió: "Esa noche salimos y... ahí empezó el declive. Hubo un par de salidas y de juntadas de mezclas de gente y empezaba a ver cositas que eran... raro".
Luego, hizo hincapié en un detalle muy peculiar sobre su expareja: "Había olor, un perfume que te sonaba conocido... yo me quedaba ahí con toda la flia y ahí es cuando arrancó el declive".
La relación del jugador y la panelista terminó a principios de 2023, luego de que Argentina se consagrara campeón. Luego de eso, la ruptura se vio marcada por pedido judiciales, hasta hace algunos meses, que la Justicia inglesa falló a favor del futbolista.