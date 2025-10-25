Dicen que la boda de este famoso fue la más dulce del año: mirá los looks
Matías Alé y Martina Vignolo se casaron en Mar del Plata en una ceremonia íntima. No te pierdas las fotos y detalles en la nota.
Después de más de un año de compromiso, Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su historia de amor con una boda civil en Mar del Plata, rodeados de familiares y amigos. La pareja eligió una estética moderna y alegre, donde los tonos pastel o “confite”, como se los llama en la moda, fueron protagonistas absolutos.
La ceremonia fue íntima pero llena de emoción. A la salida del registro civil, entre una lluvia de arroz y aplausos, los novios mostraron la libreta azul con una mezcla de risa y lágrimas. “Increíble, ya estamos casados”, dijo él, visiblemente conmovido. “Fue muy emocionante, ver a todos juntos y sentir tanto amor”, confesó Martina.
Él llevó un traje verde pastel, perfecto para una boda diurna en la costa. Lo combinó con camisa blanca abierta sin corbata, pañuelo blanco y zapatos marrones. El resultado fue un look elegante, pero relajado.
Ella, en cambio, deslumbró con un vestido corto amarillo de Benito Fernández, con falda con vuelo y escote off shoulder que dejaba al descubierto los hombros. Su ramo de flores multicolor contrastaba con la suavidad del conjunto. Mientras, los zapatos joya y el pelo suelto al natural completaron una imagen fresca y femenina, perfecta para una novia moderna.
La pareja adelantó que habrá una ceremonia religiosa en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco y una luna de miel organizada por Matías.