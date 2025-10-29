¡Hoy 29 seguí con la tradición! receta para lucirte con estos ñoquis con salsa fileto

Si hay un clásico que no puede faltar cada 29 (o cualquier día con antojo), es esta receta de ñoquis con salsa fileto . Suaves, caseros y con una salsa bien sabrosa, son ideales para compartir en familia o entre amigos, con un buen pan y queso rallado a mano.

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla mediana picada

2 dientes de ajo picados

800 g de tomate triturado o puré de tomate

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta a gusto

1 hoja de laurel

1 cucharadita de orégano seco o fresco

Albahaca fresca (opcional)

Queso rallado para servir

Un buen plato de ñoquis para alegrar tu mesa En Italia, la receta de ñoquis con salsa fileto se considera símbolo de unión familiar y abundancia, costumbre que heredamos acá. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Herví las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelálas y hacé un puré mientras aún estén tibias. Agregá el huevo, la sal y la nuez moscada. Incorporá de a poco la harina hasta lograr una masa suave que no se pegue en las manos. Formá rollitos y cortá los ñoquis. Pasalos por el tenedor o una tablita si querés que tomen forma. Para la salsa, salteá la cebolla y el ajo en aceite hasta que estén dorados. Sumá el tomate, azúcar, sal, pimienta y laurel. Cociná 20 minutos a fuego bajo. Agregá el orégano y, si querés, la albahaca. Herví los ñoquis en agua con sal hasta que suban a la superficie. Retirálos y mezclalos con la salsa fileto caliente.

Los ingredientes logran el equilibrio justo La receta de ñoquis con salsa fileto se volvió popular en Argentina gracias a las colectividades italianas a principios del siglo XX. Shutterstock

Esta receta de ñoquis con salsa fileto es tan popular que en Argentina existe la tradición de comerla cada 29 con una moneda debajo del plato, para atraer la suerte y la abundancia. Los ñoquis se pueden guardar en heladera hasta 2 días o freezar por separado (ñoquis y salsa) hasta un mes. ¡No te olvidés de poner una moneda debajo del plato!.