Pimientos del piquillo rellenos: receta española fácil y cremosa

Esta receta de pimientos del piquillo rellenos es un clásico de la cocina española que combina suavidad, sabor y elegancia en cada bocado. Los pimientos, delicados y ligeramente dulces, se rellenan con una mezcla cremosa que los convierte en un plato ideal para ocasiones especiales o comidas familiares.

Esta receta admite rellenos muy variados según la región.

1- Escurre cuidadosamente los pimientos del piquillo y resérvalos.

2- Calienta el aceite de oliva en una sartén.

3- Sofríe la cebolla hasta que esté transparente.

4- Añade el ajo y cocina por unos segundos.

5- Incorpora la carne molida y cocina hasta que esté bien dorada.

6- Sazona con sal, pimienta y nuez moscada.

7- Retira del fuego y deja entibiar.

8- Rellena los pimientos con la mezcla preparada.

9- En la misma sartén, agrega la harina y cocina ligeramente.

10- Vierte el caldo y la crema, mezclando hasta obtener una salsa suave.

11- Coloca los pimientos rellenos en la salsa.

12- Cocina a fuego bajo durante 10 minutos. Luego sirve caliente.

La receta es aún más sabrosa si se deja reposar antes de servir.

De la cocina a la mesa

Esta receta de pimientos del piquillo rellenos destaca por su equilibrio entre textura y sabor, ofreciendo un plato cremoso y reconfortante. Es una preparación muy versátil, ya que el relleno puede adaptarse con pescado, mariscos o verduras según el gusto. Además, su presentación elegante la hace perfecta tanto para entradas como para plato principal acompañada de arroz blanco o una ensalada fresca. Prepararla en casa permite disfrutar de una receta tradicional que combina sencillez y sofisticación, ideal para sorprender a los comensales sin necesidad de técnicas complicadas. ¡A disfrutar!